7000 من السترات الصفراء تظاهروا في فرنسا اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت أن 7000 شخص شاركوا في احتجاجات السترات الصفراء في كافة أنحاء فرنسا اليوم السبت، بينهم 2800 في العاصمة باريس.

باريس —سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الداخلية بلغ عدد المتظاهرين حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش 7000 متظاهر في كافة أنحاء البلاد ضمنهم 2800 متظاهر في باريس.

وجرت المظاهرات من دون حوادث تذكر بحسب وزارة الداخلية.

#ACTEXVII des #giletsjaunes à #Toulouse aujourd’hui. 7000 manifestants dans toute la France selon les chiffres du ministre de l’intérieur, plutôt ce nombre rien qu’à Toulouse.



Éteignez votre télé, la police vous parle tout les soirs. Et les médias sont complice du pire. pic.twitter.com/wCPLVmoXI3 — Michelle Jores (@michelle_jores) March 9, 2019

وكان من الملاحظ أن زخم المظاهرات ضعف تدريجيا مع مضي الأسابيع علما بأن عدد المتظاهرين تخطى الـ200 ألف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لينخفض تدريجيا ليصل لما هو عليه اليوم.

وتشهد فرنسا منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر احتجاجات مستمرة لحركة السترات الصفراء، التي تدعو إلى مظاهرات أسبوعيا، احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطريقة إدارته للحكم.

وذكرت قناة "فرانس 24"، أن المحتجين يسعون إعطاء زخم جديد لتحركهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون عبر مظاهرات في أنحاء فرنسا واعتصام قرب برج إيفل وتعبئة للنساء.

ودعت نساء "السترات الصفراء" إلى مظاهرة السبت في باريس، وتحديدا اعتبارا من الساعة 11:00 انطلاقا من جادة الشانزليزيه.