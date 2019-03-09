لم ينجح أحد أبدا في تسلقه... العثور على جثتين لإيطالي وبريطاني على "جبل الموت"

وكتب السفير الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو على تويتر "بحزن بالغ أعلن انتهاء البحث عن دانيلي ناردي وتوم بالارد لأن فريق البحث أكد أن الظلين اللذين رصدا على (طريق) ماميري، على ارتفاع 5900 متر تقريبا، هما لدانيلي وتوم. ارقدا في سلام".
Freetown's Killer Mountain Documentary airs tonight at 9:30 pm. pic.twitter.com/7UJu9xkod1— Islam Channel (@Islamchannel) November 12, 2017
ويعتقد أن الجثتين على ارتفاع كبير على طريق ماميري الخطير بجبل نانكا بربت، وهو طريق لم ينجح أحد أبدا في تسلقه. ويعني ذلك أن من غير المرجح انتشال جثتيهما.
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