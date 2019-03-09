لم ينجح أحد أبدا في تسلقه... العثور على جثتين لإيطالي وبريطاني على "جبل الموت"

أعلن السفير الإيطالي لدى باكستان، اليوم السبت، العثور على جثتي اثنين من متسلقي الجبال أحدهما إيطالي والآخر بريطاني كانا قد فقدا أثناء محاولتهما تسلق ما يعرف بأنه "جبل الموت" في باكستان.

© Sputnik . Yuri Korolev العثور على حطام طائرة سقطت منذ 50 عاما تقريبا على "جبل الموت"

وحسب (رويترز) كان الإيطالي دانيلي ناردي وزميله توم بالارد يحاولان القيام بتسلق نادر في الشتاء لجبل نانكا بربت بمنطقة الهيمالايا، وهو ما يعتبر من أصعب إنجازات تسلق الجبال في العالم. ويبلغ طول الجبل 8126 مترا.

وكتب السفير الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو على تويتر "بحزن بالغ أعلن انتهاء البحث عن دانيلي ناردي وتوم بالارد لأن فريق البحث أكد أن الظلين اللذين رصدا على (طريق) ماميري، على ارتفاع 5900 متر تقريبا، هما لدانيلي وتوم. ارقدا في سلام".

Freetown's Killer Mountain Documentary airs tonight at 9:30 pm. pic.twitter.com/7UJu9xkod1 — Islam Channel (@Islamchannel) November 12, 2017

​ويعتقد أن الجثتين على ارتفاع كبير على طريق ماميري الخطير بجبل نانكا بربت، وهو طريق لم ينجح أحد أبدا في تسلقه. ويعني ذلك أن من غير المرجح انتشال جثتيهما.