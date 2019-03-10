بسبب الاضطرابات الجوية... إصابة 30 راكبا خلال رحلة للخطوط التركية إلى نيويورك (فيديو)

أصيب حوالى 30 شخصا بجروح نتيجة اضطرابات جوية حدثت خلال رحلة للخطوط الجوية التركية، كانت متجهة من إسطنبول إلى نيويورك.

وفقا لما ذكرته قناة "NBC" الأمريكية، كان على متن الطائرة 326 راكبا و21 من أفراد الطاقم.

وأفادت القناة بأنه حدث اهتزاز قوي لجسم الطائرة أثناء رحلتها من إسطنبول إلى مطار كنيدي الدولي في نيويورك.

29 people injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight. Injuries ranging from bruises and cuts, to bloodied faces, to a broken leg. Several small children hurt. Officials say 10 people taken to hospital. pic.twitter.com/wmdiUgCwtI — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 10, 2019

وأضافت القناة نقلا عن إدارة مطار، أنه قبل 45 دقيقة فقط من نهاية رحلة طائرة للخطوط الجوية التركية من طراز "بوينغ 777-300" عبر المحيط الأطلسي، في طريقها إلى مطار جون كنيدي في نيويورك، حدثت بعض الاضطرابات الجوية غير المتوقعة، جعلت الركاب يتطايرون داخل مقصورة الطائرة.

وأوضحت إدارة مطار كنيدي الدولي في نيويورك، أن الطائرة هبطت بسلام الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي، ولكن أصيب ما لا يقل عن 30 شخصا نتيجة هذه الاضطرابات الجوية.

FDNY: up to 32 patients being treated at JFK. FAA: Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777, landed safely at 5:35 p.m. after declaring aemergency and reporting that several passengers were injured when the aircraft encountered turbulence. @NY1 pic.twitter.com/q9QedSMQQc — Van Tieu (@Van_Tieu) March 10, 2019

وأشارت السلطات إلى أن معظم الركاب عانوا من الصدمات والكدمات وتم نقل عدد قليل منهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن شخصا واحدا أصيب بكسر في الساق.