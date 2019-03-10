مادورو يتهم الأعداء باستعمال أسلحة متطورة ضد بلاده

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم أمس السبت الأعداء باستخدام أسلحة تقنية ومتطورة جديدة تسعى من وراءها كسب انتصارات وهمية ضد الشعب الفنزويلي.

© REUTERS / CARLOS JASSO زعيم المعارضة في فنزويلا يقود مسيرة للضغط على مادورو

وقال مادورو خلال احتفال تم نقله مباشرة عبر صفحته على " فيسبوك ": لقد استخدموا أسلحة عالية التقنية وهم من متطرفون يمينيون ينتسبون للمعارضة وهم وراء هذه الهجمات حيث استخدموا تقنيات متطورة توجد فقط لدى الولايات المتحدة.

وأضاف مادورو قائلا "لكن الحقيقة ستأتي من أين وكيف تم استخدام ذلك ".

وتابع قائلا "هذه الهجمات نفذت باستخدام تقنيات علمية وهي عبارة عن هجمات كهرومغنطيسية".

وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.