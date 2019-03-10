أفغانستان تدعو لطرح العلاقات بين "طالبان" وباكستان خلال مباحثات السلام

دعت أفغانستان، اليوم الأحد، إلى طرح قضية العلاقات بين طالبان وباكستان على طاولة مفاوضات السلام.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن وجود القوات الدولية في أفغانستان هو أمر قابل للبحث في محادثات السلام بين الحكومة وطالبان، مشيرا إلى أن الأمر الأهم هو بحث العلاقة بين حركة طالبان وباكستان.

هم اکنون جریان سخنرانی محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در مراسم گرامی داشت از «روز جهانی زن» در ارگ ریاست جمهوری، را از آریانانیوز بیننده باشید.https://t.co/JzsT717WU1 pic.twitter.com/xdSDPq2Zkj — Ariana News (@ArianaNews_) March 10, 2019

​وذكر غني، خلال كلمة له اليوم الأحد، إن "قضية حضور القوات الدولية في أفغانستان قابلة للبحث، لكن السؤال الذي يطرح هنا العلاقات بين حركة طالبان والباكستانيين متى سيتم التباحث حولها؟".

وأضاف غني "كافة ارتباطات الدولة الأفغانية قانونية وشفافة وقائمة على أساس المعايير الدولية، والارتباطات الغامضة والموجودة في الظلام ووراء الستار يجب أن يتم تسليط الضوء عليها".