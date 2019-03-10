مفوضية الانتخابات الهندية تطالب الأحزاب بعدم استخدام صور القوات المسلحة

أصدرت مفوضية الانتخابات الهندية مذكرة تطالب فيها الأحزاب السياسية بعدم استخدام صور القوات المسلحة في ملصقات حملاتها الانتخابية أو أي أشكال دعائية أخرى في الانتخابات المقبلة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov باكستان تفتح مجالها الجوي بالكامل مع الهند

وحسب (رويترز) جاءت المذكرة في أعقاب نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تظهر استخدام حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في حملته الانتخابية صور طيار حربي هندي أسير أعادته باكستان في الفترة الأخيرة بعد اشتباكات مع الهند بشأن كشمير المتنازع عليها.

وقالت المفوضية في المذكرة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس السبت إن الأحزاب السياسية يتعين أن تمتنع عن استخدام صور العسكريين في دعايتها الانتخابية إذ أن القوات المسلحة جهة "محايدة غير سياسية" في الديمقراطيات الحديثة.

وأشارت المفوضية إلى أمر صادر في عام 2013 يفيد بعدم استخدام "الأحزاب السياسية والمرشحين" لصور العسكريين "بأي شكل في الإعلان/ الدعاية/ الحملات أو بأي شكل آخر فيما يتعلق بالانتخابات". وطالبت "بالتزام صارم" بالأمر.

وأسقطت باكستان طائرة أبهيناندان فارتامان يوم 27 فبراير/ شباط أثناء اشتباكات بين القوتين النوويتين بدأت بعد هجوم الشهر الماضي في كشمير أسفر عن مقتل 40 من أفراد قوات الأمن الهندية.

شارب الطيار الهندي… صيحة تجتاح الهند pic.twitter.com/2NqwkmzCq0 — BBC News عربي (@BBCArabic) March 5, 2019

وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وفي إيواء متشددين أعلنوا مسؤوليتهم عنه، وتنفي باكستان ذلك.

وهاجمت الهند في وقت لاحق موقعا داخل باكستان قالت إنه معسكر لتدريب المتشددين. وأثار ذلك اشتباكات قادت إلى إسقاط طائرة فارتامان وأسره. وأطلقت باكستان سراحه الأسبوع الماضي في بادرة سلام.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإطلاق سراحه وقال إن الهند انتصرت في الاشتباكات مع باكستان. وتصاعدت المشاعر الوطنية في الهند منذ وقوع الهجوم.

وعرضت منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ضمن حملة انتخابية على لافتة معلقة في العاصمة نيودلهي لوجه فارتامان إلى جانب وجه مودي وكتب عليها "بوجود مودي في السلطة يصبح ذلك ممكنا! نامو مرة أخرى في 2019" ونامو كنيه لمودي.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات في وقت لاحق اليوم جدول الانتخابات العامة المقبلة.