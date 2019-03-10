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14:49 10 مارس/ آذار 2019
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    لوحة معلومات الطيران التي تعرض تفاصيل الخطوط الجوية الأثيوبية الرحلة ET 302 في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي

    بيان من شركة "بوينغ" المصنعة للطائرة الإثيوبية المنكوبة

    © REUTERS / BAZ RATNER
    العالم
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    علقت شركة بوينغ المصنعة للطائرة الإثيوبية المنكوبة على الحادث الذي وقع صباح اليوم وأودى بحياة 157 شخصاً.

    طائرة إثيوبية
    © REUTERS / Amr Dalsh
    تعرف على جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة
    وأعربت الشركة في بيان عن أسفها للحادث وأعلن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية للسلطات الإثيوبية في حال طلبها.

    ونقلت "بوينغ" تعازيها في وفاة ما يقدر بنحو 157 شخصا كانوا على متن الطائرة بوينغ 737 التي تحطمت في وسط إثيوبيا بعد وقت قصير من إقلاعها صباح اليوم الأحد، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لخطوط الطيران الإثيوبية.

    وقال بيان الشركة: "تشعر بوينغ بحزن عميق عندما علمت بوفاة الركاب وطاقم طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية الرحلة رقم 302، وهي طائرة من طراز 737 ماكس 8. نوجه تعاطفنا القلبية إلى العائلات والأحباء من الركاب وطاقم الطائرة ونقف على أهبة الاستعداد للدعم".

    وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط طائرة ركاب بوينغ 737 تابعة لها بينما كانت متجهة إلى نيروبي صباح اليوم الأحد وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أنه لم ينج أحد من الحادث.

    وأقلعت الطائرة من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 8.38 صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق في الساعة 8.44 صباحا.

    ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن مصدر لم تذكر هويته من شركة الطيران قوله "لم ينج أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة".

    وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) سقطت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس.

    امرأة تنتظر معلومات الطيران المحدثة لشركة الطيران الأثيوبية الرحلة رقم ET 302 حيث كان خطيبها على متنها في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي
    © REUTERS / BAZ RATNER
    امرأة تنتظر معلومات الطيران المحدثة لشركة الطيران الأثيوبية الرحلة رقم ET 302 حيث كان خطيبها على متنها في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي

    لكن رقم هذا الطراز لا وجود له. وحددت عدة مواقع متخصصة في مجال الطيران أن الطائرة هي 737 ماكس 8 الجديدة، وهي من ذات طراز الطائرة التي سقطت في إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

    وقال موقع (فلايت رادار 24) على حسابه على تويتر إن السرعة الرأسية للطائرة بعد الإقلاع لم تكن مستقرة.

    وفي مطار نيروبي انتظر كثير من ذوي الضحايا عند البوابة دون الحصول على معلومات من سلطات المطار.

    وقالت ويندي أوتينو وهي تبكي بينما كانت ممسكة بهاتفها في انتظار الأخبار "نحن ننتظر والدتي. نأمل فقط في أن تكون استقلت رحلة أخرى أو تأخرت. إنها لا تجيب على هاتفها".

    ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في سقوط الطائرة.

    والخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة من أكبر شركات الطيران في القارة الأفريقية من حيث حجم أسطول طائراتها. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تتوقع نقل 10.6 مليون راكب العام الماضي.

    وكان آخر حادث كبير تتعرض له إحدى طائرات الشركة الإثيوبية في يناير/ كانون الثاني 2010 عندما سقطت الطائرة بعد أن أقلعت من بيروت بفترة وجيزة.

    الكلمات الدلالية:
    بوينغ, إثيوبيا
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