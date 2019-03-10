خبراء من روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يشاركون في مؤتمر التعليم بدبي

تستضيف دبي، غدا الإثنين، وعلى مدى ثلاثة أيام، أول مؤتمر للتعليم والتعلم، بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء روسيا الاتحادية، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يتناول المؤتمر، الذي سيشهد أربعين جلسة وورش عمل ومداخلات رئيسية، الفرص ومشاركة أفضل الممارسات واكتشاف أحدث الحلول التكنولوجية التعليمية ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في حقل التعليم.

MARWAN NAAMANI 60 دولة يشاركون بمعرض دبي للمطارات في شهر أبريل

ووفقا للوكالة الإماراتية ، أعرب نائب الرئيس لمنطقة روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة بلاك بورد، روبرت سبيد، عن سعادته بتنظيم مؤتمر التعليم والتعلم في دبي، الذي ظل لعشر سنوات المنصة المثالية للجامعات والكليات والمعلمين لمناقشة سبل استخدام التكنولوجيا لدفع نجاح الطلاب والمؤسسات التعليمية.

وقال، "لطالما أثارت دورات المؤتمر المنعقدة في أوروبا اهتمام المعنيين في منطقة روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد أدركنا أن الوقت حان لعقد المؤتمر في دبي".

وأضاف، "المعلمون في المنطقة يعيدون النظر في مقاربتهم التعليمية ومقاربة التعلم، وكثيرة هي المعلومات المفيدة، التي يمكن اكتسابها من مؤتمر كهذا يسهل التواصل وتبادل الأفكار والمعلومات".

ويتطرق المؤتمر إلى نجاح الطلاب بالتعلم الرقمي والمدمج، والاعتماد الأكاديمي والتقييمات والآراء على الإنترنت، وتحاليل البيانات وحمايتها وإمكانية الوصول؛ ويشمل جدول أعماله ندوة تنفيذية ستركز على كيفية دعم المعلمين للمتعلمين في بيئة تتغير بخطى متسارعة.