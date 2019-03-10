بالصور... انتشار المخاوف من ميلانيا ترامب "المزيفة"

انتشرت نظريات مؤامرة غريبة على شبكة الإنترنت مؤخرا، حول استعانة زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب بشبيهة لها، تؤدي مهامها بدلا عنها في المناسبات العامة.

وأشعل مستخدمون على موقع "تويتر"، التكهنات بأن "سيدة أمريكا الأولى" تستخدم بديلة لها، أثناء المشاركات العامة، واستندوا في مزاعمهم على آخر ظهور لها مع زوجها، عندما التقيا بعائلات ضحايا أعاصير ولاية ألاباما، والتي خلفت 23 قتيلا.

That’s Melanib — Stan Henry (grapes) (@Stan_Henry) March 8, 2019

I also use Rent-a-Melania. It's the best. — GarrickB (@2GarrickBigwood) March 8, 2019

A glamour shot is always different from a candid pic. The top image would be of fake Melania as well bc she looks the same as on the video. pic.twitter.com/PkSd3bT2mD — Ivy Ramirez (@enfjdna) October 19, 2017

The most recent pictures in the #FakeMelania conspiracy theory have her looking like Sarah Conner in Judgement Day after she gets out of the asylum. pic.twitter.com/Bzy64sPyog — Brad Smith (@Bsmite7) March 9, 2019

وكانت ميلانيا ترامب تروج لمبادرتها "كن أفضل" لمكافحة البلطجة خلال هذا الأسبوع، وشرعت في جولة في 3 ولايات في أوكلاهوما وواشنطن ونيفادا، للترويج لأهمية مبادرتها للأطفال "Be Best" أو "كن أفضل".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصاحب ظهور "السيدة الأولى نظرية "ميلانيا المزيفة"، ففي شهر مايو/أيار الماضي، اختفت عن الجمهور لمدة 3 أسابيع إثر خضوعها لجراحة في الكلى، ولكنها ظهرت بعد 24 يوما في حفل استقبال للعائلات العسكرية، ولكن زعم المتشككين أنه تم استبدالها بممثلة تشبهها، ما دفع زوجها دونالد ترامب للحديث على الإنترنت عن انتشار ما يعرف بـ "الأخبار المزورة".

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — The Don of CBD (@JoeVargas) October 18, 2017

وفي عام 2017، اندلعت عاصفة على "تويتر"، في أعقاب مزاعم تشير إلى أن المرأة التي كانت ترتدي نظارة شمسية وتقف إلى جانب ترامب، وقتما كان يناقش إعصار ماريا لم تكن هي "السيدة الأولى" الحقيقية.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE بعد أيام من اختفائها... ترامب يكشف مكان زوجته ميلانيا

وسبق للمتحدثة باسم ميلانيا ترامب، ستيفاني غريشام، أن هاجمت هذه المزاعم التي وصفتها بـ "السخيفة"، معربة عن استنكارها من تركيز الناس على لا شيء.

وقالت غريشام لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في شهر أكتوبر/تشرين الأول: "نجد أنفسنا مرة أخرى مستهلكين مع قصة سخيفة، في الوقت الذي من الممكتن أن نتحدث فيه عن المجهودات الذي تقوم به "السيدة الأولى" للأطفال، بما في ذلك أزمة إدمان الأفيونية التي تجتاح أمتنا"، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.