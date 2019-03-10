عشرات المصابين في خروج قطار عن مساره في إندونيسيا (صور)

أصيب عشرات الأشخاص، اليوم الأحد، إثر خروج قطار عن مساره في مقاطعة جاوا الغربية الاندونيسية.

ووفقا لوكالة " شينخوا" للأنباء، فإن الحادث وقع في بلدية بوجور في الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

At least 17 people were injured and a number of train trips were disrupted in Bogor, Indonesia on March 10. pic.twitter.com/R39huiAr6c — China Daily (@ChinaDaily) March 10, 2019

وصرح ممثل عن وزارة النقل الإندونيسية للوكالة بأن "بعض شهود العيان يرجعون سبب الحادث إلى وقوع عامود للكهرباء على مسار القطار". مضيفا أن "تحقيق جار في الوقت الراهن".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل إن القطار كان متجها من جاكرتا إلى بوجور، وهي وجهة سياحية شهيرة.