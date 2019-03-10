نتنياهو: نعمل على اعتراف أمريكي بـ"السيادة" الإسرائيلية على الجولان

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، إن بلاده تبذل جهودها لدفع الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وكتب نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، الأحد، جاء فيها أنه سيستضيف غدا، الاثنين، السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الصديق المقرب لإسرائيل، ويرافقه لمرتفعات الجولان.

سأستضيف غدا الاثنين السيناتور المهم ليندسي غراهام، الذي يعتبر صديقا عظيما لإسرائيل. سوف أرافقه إلى مرتفعات الجولان استمرارا للجهود التي نبذلها لجعل الولايات المتحدة، مع دول أخرى، تعترف بالسيادة الإسرائيلية والسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 10, 2019

ونشر نتنياهو، قائلا:

سوف أرافقه [غراهام] إلى مرتفعات الجولان استمرارا للجهود التي نبذلها لجعل الولايات المتحدة، مع دول أخرى، تعترف بالسيادة الإسرائيلية والسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

أوضح نقطة تبدو أنها غير واضحة للبعض الذين أصيبوا بالبلبلة. إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط. الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود, ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 10, 2019

وأضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الإسرائيلية ـ صباح الأحد من كل أسبوع ـ أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، بدعوى أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط.

وزاد على ذلك:

الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي.