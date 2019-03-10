سلاح الجو الأمريكي يرفض التحقيق في مزاعم سيناتور بشأن اغتصابها خلال فترة خدمتها

رد الجيش الأمريكي على مزاعم السيناتور الأمريكي، مارثا ماكسالي، بشأن اغتصاب أحد ضباط سلاح الجوي الأمريكي لها خلال فترة خدمتها في الجيش.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندننت"، قال سلاح الجو الأمريكي إنه لا يمكن فتح تحقيق في المزاعم التي جاءت على لسان السيناتور يوم الجمعة الماضي، ما لم توافق ماكسالي على التعاون مع المحققين أو ما لم يكشف عن معلومات جديدة.

وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية أريزونا البالغة من العمر 52 عاما، في وقت سابق، خلال جلسة عقدتها لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ للاستماع إلى ضحايا اعتداءات جنسية في صفوف الجيش الأربعاء الماضي، "أنا أيضا خارجة من اعتداء جنسي في الجيش، لكنني خلافا لأخريات شجاعات عديدات، لم أبلغ عن تعرضي للاعتداء".

وتابعت، "إذا كان أي شخص في الليلة الماضية أو قبل خمسين سنة قد تعرض أيضا لاعتداء جنسي، فأنا أريد فقط أن أمنحهم بعض الأمل. أريد أن أضيء مصباحا لهم، يمكن أن يكون اليوم يوما جديدا، يمكنهم العثور على بعض الشفاء في حياتهم الخاصة من خلاله".

وأحدثت اعترافات السيناتور عن ولاية أريزونا، وهي أولى امرأة طيار نفذت تحليقات قتالية في الجيش الأمريكي، أحدثت في الكونغرس، صدى واسعا وكذلك داخل البلاد وخارجها، وفقا لموقع قناة "سي بي إس".

ومهما كان قرار سلاح الجو بشأن التحقيق، أصبحت من المستحيل محاسبة ذلك "الضابط رفيع المستوى"، بفعل قرار قضائي صدر قبل أسبوعين فقط من اعترافات ماكسالي.

وبهذا القرار، رفضت محكمة الاستئناف في القوات المسلحة إدانة ضابط برتبة كولونيل في سلاح الجو بتهمة اغتصاب مجندة، بحجة أن الدعوى رفعت بعد انتهاء فترة التقادم لجرائم الاغتصاب، وهي خمس سنوات.

وكان الكونغرس قد أدخل في عام 2006 تعديلا في قانون القضاء العسكري ألغى فترة التقادم لجرائم الاغتصاب، إلا أن المحكمة أقرت بضرورة اعتماد المعايير السارية لحظة ارتكاب الجريمة (عام 2005) بحق ذلك الضابط، وفقا لموقع "روسيا اليوم".