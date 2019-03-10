انطلاقا من غزة... نتنياهو يحمل حماس المسؤولية عن أي اعتداء تتعرض له إسرائيل

حمل رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، كامل المسئولية عما يخرج من قطاع غزة.

رام الله، سبوتنيك. وأشار نتنياهو إلى البالونات الحارقة التي يجري إطلاقها من القطاع صوب إسرائيل.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: نعمل على اعتراف أمريكي بـ"السيادة" الإسرائيلية على الجولان

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية

شهدنا في الأيام الأخيرة استفزازات من قطاع غزة، من عناصر مارقة قامت بها، ولكن هذا لا يعفي حماس من تحمل المسؤولية عن تلك الاستفزازات.

وأضاف: "حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يخرج من قطاع غزة، ونحن نرد على ذلك، كما يستوجب من خلال غارات تشنها طائرات سلاح الجو على أهداف تابعة لحماس".

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية:

لقد سمعت أشخاصا في غزة يقولون إنه بما أننا في حملة انتخابية، فإن عملية عسكرية واسعة النطاق غير واردة، واقترح على حماس ألا تعتمد على هذا، فسنفعل كل ما يلزم من أجل استعادة الأمن والهدوء إلى محيط غزة، وإلى الجنوب بشكل عام.

وتقوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بشكل متواصل بشن غارات على مواقع تقول الحكومة الإسرائيلية، إنها تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يقوم من فيها بإطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع.