أردوغان يتهم مسيرة النساء بعدم تحترم الإسلام

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مسيرة النساء جرت في وسط إسطنبول يوم الجمعة، بعدم احترام الاسلام بسبب مواصلة الهتاف في وقت رفع الأذان في المساجد.

وتجمع عدة آلاف من النساء في وسط إسطنبول مساء الجمعة، في مسيرة للاحتفال بيوم المرأة العالمي لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهن.

Turkish police use tear gas to break up Women's Day march https://t.co/S7JhV0fXj1 pic.twitter.com/kTnFE5RWEr — Reuters Top News (@Reuters) March 8, 2019

وأظهر أردوغان خلال بث تلفزيوني، اليوم الأحد، مقطع فيديو تم التقاطه أثناء التظاهرات، يهتفن عليه النساء أثناء رفع الأذان في المساجد المجاورة.

Scenes from Women’s Day march in Istanbul earlier this evening. Scene 1. pic.twitter.com/2r7uAIi1uX — Piotr Zalewski (@p_zalewski) March 8, 2019

حيث قال الرئيس التركي، لم يحترموا الأذان بهتافهن وصيحاتهن وتصفيرهن.

ثم ردت النساء على مزاعم أردوغان على تويتر، الهتاف والصيحات كانا جزءا من الاحتجاج ولم يكن موجها إلى الأذان الذي بدأ أثناء احتجاجهن.

Police has started intervention with rubber bullets & tear gas against 17th Feminist Night March on Istanbul's Istiklal Avenue on International Women's Day.

via/@medyanhaber pic.twitter.com/bmM6Riku28 — dokuz8NEWS (@dokuz8_EN) March 8, 2019

وبدأت شرطة تركيا بإيقاف التظاهرات المختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى منذ عام 2016 بعد محاولة انقلاب التي أدت إلى إعلان حالة طوارئ.