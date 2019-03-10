إعصار يوقف حركة القطارات في ألمانيا

ووفقا لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" فإنه "بسبب التوقف المستمر في حركة القطارات بسبب الإعصار، قررت شركة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات في منطقة شمال الراين — ويستفاليا بشكل كامل".
Chaos today if you are travelling by train. All trains cancelled in NRW #sturmeberhard #eberhard #travel downsides #cancelled https://t.co/L8QI8ncAzB pic.twitter.com/mM8MBMNuee— Kevin Burns (@aixphoto) March 10, 2019
حيث تم إيقاف القطارات بعيدة المدى مع هامبورغ، هانوفر، كاسل- فيلهيلمسهوه وفرانكفورت حيث يوجد أكبر مطار في البلاد.
ووفقا للشركة، فقد توقف الاتصال الدولي مع أمستردام وبلجيكا وهولندا بشكل كامل".
وأفادت شركة " DB Regio" بدورها أن حركة القطارات الإقليمية والقطارات الكهربائية بالمدينة قد تم إيقافها لأسباب أمنية. وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة "تتوجه القطارات إلى أقرب محطة وتتوقف عن حركتها".
⚠Aufgrund des Sturmtiefs #Eberhard stellt die DB Regio AG den S-Bahn und Regionalverkehr aus Sicherheitsgründen ab sofort bis auf weiteres komplett ein. Die Züge werden zu den nächstmöglichen Bahnhöfen gefahren und dort abgestellt.— DB Regio AG — NRW (@Regio_NRW) March 10, 2019
وحسب " Rheinische Post" تم إيقاف الحركة أيضا في العديد من الطرق السريعة، ويرجع ذلك إلى تساقط الأشجار وغيرها من الأشياء على الطرقات.
Auswirkungen von #Sturmtief #Eberhard jetzt gerade in #Mannheim — Bismarckstraße pic.twitter.com/mO7llj2fM7— Frederic Heimann (@FredericHeimann) March 10, 2019
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