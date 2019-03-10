إعصار يوقف حركة القطارات في ألمانيا

توقفت حركة القطارات في ثاني أكبر مدينة ألمانية في شمال الراين – وستفاليا، بسبب إعصار قوي أطلق عليه اسم " إيبرهارد".

ووفقا لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" فإنه "بسبب التوقف المستمر في حركة القطارات بسبب الإعصار، قررت شركة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات في منطقة شمال الراين — ويستفاليا بشكل كامل".

حيث تم إيقاف القطارات بعيدة المدى مع هامبورغ، هانوفر، كاسل- فيلهيلمسهوه وفرانكفورت حيث يوجد أكبر مطار في البلاد.

ووفقا للشركة، فقد توقف الاتصال الدولي مع أمستردام وبلجيكا وهولندا بشكل كامل".

وأفادت شركة " DB Regio" بدورها أن حركة القطارات الإقليمية والقطارات الكهربائية بالمدينة قد تم إيقافها لأسباب أمنية. وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة "تتوجه القطارات إلى أقرب محطة وتتوقف عن حركتها".

⚠Aufgrund des Sturmtiefs #Eberhard stellt die DB Regio AG den S-Bahn und Regionalverkehr aus Sicherheitsgründen ab sofort bis auf weiteres komplett ein. Die Züge werden zu den nächstmöglichen Bahnhöfen gefahren und dort abgestellt. — DB Regio AG — NRW (@Regio_NRW) March 10, 2019

وحسب " Rheinische Post" تم إيقاف الحركة أيضا في العديد من الطرق السريعة، ويرجع ذلك إلى تساقط الأشجار وغيرها من الأشياء على الطرقات.