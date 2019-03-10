برنامج الغذاء العالمي ينعي موظفيه الذين لقوا حتفهم في الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن بعضا من موظفيه كانوا من بين ضحايا سقوط الطائرة الإثيوبية التي كانت متجهة إلى كينيا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، عبر "تويتر": "تنعي أسرة برنامج الغذاء العالمي موظفيها ضمن هؤلاء الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الإثيوبية، وسوف نبذل كل ما في وسعنا من الناحية الإنسانية لمساعدة العائلات في هذا الظرف المؤلم".

The WFP family mourns today — @WFP staff were among those aboard the Ethiopian Airlines flight. We will do all that is humanly possible to help the families at this painful time. Please keep them in your thoughts and prayers. — David Beasley (@WFPChief) March 10, 2019

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن أخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين.