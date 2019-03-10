فرنسا تعلن مصرع 8 من مواطنيها بحادث الطائرة الإثيوبية... والسودان تعلن وفاة واحدة

أعلنت كلا من فرنسا والسودان عن تعداد ضحاياهما في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، التي كانت متجهة إلى كينيا صباح اليوم الأحد.

باريس/الخرطوم — سبوتنيك. وأعلن بيان للخارجية الفرنسية أنها "تؤكد وفاة 8 مواطنين فرنسيين في الحادث"، مشيرة إلى تواصل الوزارة مع ذويهم.

© REUTERS / TIKSA NEGERI بعد وفاة كل ركاب الطائرة... إثيوبيا تتلقى رسالة ملكية

فيما قال بيان للسفارة السودانية في أديس أبابا ، "شكلت البعثة غرفة متابعة، والتي تأكد لها بعد تواصلها مع رئاسة الخطوط الجوية الإثيوبية وجود سوداني واحد فقط ضمن ركاب الطائرة المنكوبة".

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) (جنوب شرق أديس أبابا)".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن آخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين.