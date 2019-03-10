إثيوبيا تعلن 11 مارس يوم حداد على ضحايا الطائرة المنكوبة

وغرد حساب مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد على موقع "تويتر" قائلا " أعلن مجلس النواب يوم 11 مارس من عام 2019، يوم حداد وطني على جميع الضحايا من مختلف الدول الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة المأساوية".

PM Abiy Ahmed shared his condolences in a televised address on behalf of the FDRE Government.



The House of People’s Representatives have declared March 11, 2019 a national day of mourning for citizens of all countries that have passed in this tragic accident. #PMOEthiopia pic.twitter.com/F0aA1sPnYP — Office of the Prime Minister — Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

© REUTERS / Tiksa Negeri فرنسا تعلن مصرع 8 من مواطنيها بحادث الطائرة الإثيوبية... والسودان تعلن وفاة واحدة

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن أخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين.