إسرائيل تشارك في بطولة أولمبياد بأبو ظبي

يشارك وفدا رياضيا إسرائيليا، غدا الاثنين، في ألعاب الأولمبياد المقرر عقدها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والمخصصة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

© Sputnik . Vlademir Astapkovich علم إسرائيل يرفرف وسط أناشيد يهودية في قطر والإمارات (صور وفيديو)

القدس — سبوتنيك . وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن "أبو ظبي تستقبل غدا وفدا للرياضيين من إسرائيل في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت القناة بأن "‏الوفد الإسرائيلي يضم ٢٥ رياضيا.

‏وسيتنافسون في السباحة، كرة السلة، جودو والبولينج".

‏وأوردت القناة في تقريرها بأن "إسرائيل حصدت قبل ٤ سنوات على ٦٢ ميدالية في المباريات ذاتها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية".

كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وهو يودع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في البطولة.

رئيس دولة #إسرائيل🇮🇱 رؤوفين ريفلين في وداع الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص لعام 2019 في ابو ظبي في #الإمارات_العربية_المتحدة🇦🇪 غدا:" اذهبوا بسلام وعودوا وفي جعبتكم مداليات ذهبية فضية وبرونزية". pic.twitter.com/6BadAO49Ra — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 10, 2019

يذكر أن في أكتوبر العام الماضي، شارك لاعبون إسرائيليون في بطولة دولية في أبو ظبي مع رفع العلم الإسرائيلي، وبحضور وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف.