الصين تأمل بالتوصل لأسباب تحطم الطائرة الإثيوبية في أسرع وقت

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن بكين تأمل في أسرع وقت ممكن معرفة أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية، والتي وفقا لها كانت تقل 8 مواطنين صينيين.

بكين — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، لو كانغ في بيان نشر على موقع الخارجية على الإنترنت: "نأمل أن يحقق الجانب الأثيوبي في أسباب تحطم الطائرة في أسرع وقت ممكن، فضلا عن تقديم للجانب الصيني معلومات عن تقدم التحقيق على الفور".

وأعرب ممثل وزارة خارجية الصين عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا.

كما أكد أن وزارة الخارجية الصينية والسفارة في إثيوبيا ستواصلان مراقبة الوضع عن كثب وستساعدان ذوي ضحايا مواطنيها.

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800". وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن أخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين.