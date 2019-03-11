شركة الطيران الإثيوبية تقرر وقف استخدام طائرات محددة من طراز بوينغ بعد كارثة أمس

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شركة الطيران الإثيوبية تقرر وقف استخدام طائرات محددة من طراز بوينغ بعد كارثة أمس