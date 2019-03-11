خطة بريطانية جديدة لمحاكمة الأسد عبر موافقة دولة عربية

تحاول بريطانيا بكل إمكانياتها المتوفرة الضغط على سوريا ونظامها عبر أساليب جديدة لاكتساب بعض نقاط القوة بعد فشل الخيار العسكري والميداني في الإطاحة بالأسد.

© REUTERS / SANA الأسد: الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحرب الاقتصادية

وذكرت صحيفة " الإندبندنت " البريطانية أن المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الصحيفة أن بريطانيا وجدت طريقة جديدة لمحاكمة الأسد بعد فشل المحكمة الجنائية الدولية من مطاردة المتهمين مباشرة. وتعول بريطانيا على مجموعة من اللاجئين السوريين مع محاميهم للتغلب قانونيا على المعوقات التي تمنع المحكمة من ممارسة دورها".

وأفادت الصحيفة أن المحكمة الدولية ومدعيها لا يملكون سلطة لمباشرة تحقيقات في جرائم تمت في سوريا لأنها ليست عضوا في المحكمة، وبالتالي لا يتبقى إلا بديل واحد وهو أن يكلف مجلس الأمن الدولي المحكمة ببدء التحقيق، لكن المجلس لم يكن أبدا منقسما بهذا الشكل الذي نشهده الآن، وأن استخدام دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض الفيتو يمكنه إحباط القرار كما فعلت روسيا والصين عام 2014 عندما أوقفتا إدانة سوريا ومنذ ذلك الحين لم تتم محاولة واحدة أخرى.

وختمت قائلة: "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن لأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دولا لا تتمتع بعضوية المحكمة".