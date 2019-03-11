صحيفة: ترامب يطالب الكونغرس بدفع 500 مليون دولار لاستكشاف القمر

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يطلب من الكونغرس زيادة تمويل برنامج "ناسا" في استكشاف القمر بمقدار 500 مليون دولار عام 2020.

نقلت صحيفة " وول ستريت جورنال " عن مصادر، أن المبلغ الكامل الذي تعتمد إدارة رئيس أمريكا الحصول عليه من الكونغرس يقدر بـ21 مليار دولار لتميل جميع برامج الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.

وطالبت ناسا 820 مليون دولار تقريبا لتمويل برنامج استكشاف القمر عام 2018 وخططت لأن تطالب في عام 2020، مبلغ 912 مليون دولار تقريبا.

ثم أن أولوية هذا البرنامج هو بناء محطة فضائية قريبة من القمر، Lunar Gateway، وقد أعلن مدير "ناسا"، جيم برايدنستاين، أن مشروع استكشاف القمر لن يشمل فقط بناء هذه المحطة، لكن البنية التحتية بأكملها التي تربط الأرض بالقمر، وصولا إلى بناء وحدات مأهولة على سطحه.

ويقدر أي شريك دولي مهتم بالمشاركة في هذا المشروع.

ووفقا للصحيفة، فإن البيت الأبيض سينشر في 11 مارس/آذار مشروع ميزانية، وهو طلب موجه إلى الكونغرس يحدد أولويات الإدارة الحالية.

كما يقوم مجلس النواب ومجلس الشيوخ أنفسهم بإقرار وتحديد الإنفاق الحكومي، وبعد ذلك يتم توقيع الوثيقة النهائية أو رفضها من قبل رئيس الدولة.