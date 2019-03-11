رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتحدى ترامب

تحدى جيروم باول، رئيس الاحتياطي الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، حيث خرج بتصريحات إعلامية جديدة قال فيها إن ترامب لا يمكنه إقالته من منصبه.

ونقلت وكالة "أ ف ب" أن جيروم كان قد واجه انتقادات شديدة من ترامب بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

© AFP 2018 / SAUL LOEB إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي وصرح باول قائلا إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنه إقالته من منصبه، إذ أن القانون واضح في هذا الصدد"، وتابع بقوله: "لديّ ولاية مدتها أربع سنوات، وأعتزم أن أؤديها بالكامل".

ورفض باول، في مقابلة تلفزيونية، انتقاد ترامب، لافتا إلى أنه يحاول عدم التعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحة أنّ من المناسب لي أن أعلّق على الرئيس أو على أيّ مسؤول آخر".

ويعتقد الباحثون أن العناصر الغذائية الموجودة في المكملات، مثل حمض الفوليك والحديد، قد يكون لها دور فعال في ذلك، كما يشير الباحثون إلى أن الدراسة لم تنظر في ما إذا كان أحد أنواع الفيتامين أفضل من الآخر لتقليل خطر التوحد.