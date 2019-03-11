ظريف: لا نفتعل التوترات داخل المنطقة مثل السعودية

أكد وزیر الخارجیة الإيرانية محمد جواد ظریف، أن بلاده لا تسعى للتوترات مع أي من دول الجوار بما فیها السعودیة، عكس المملكة تماما.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي قصیر عقده مع وسائل إعلام عراقیة، في مقر إقامته بـ "دار الضیافة" في بغداد، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



© REUTERS / Andreas Gebert ظريف يتحدث عن مصر ويكشف رد السعودية المفاجئ على رسائله الخاصة (فيديو)

ورد ظريف على سؤال أحد الصحفیین العراقیین بشأن احتمال زیارته إلى الریاض من عدمه، قائلا، إنه لیس لدیه أي برنامج زیارة إلى السعودیة ، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لا توجد أي مشكلة مع مثل هذه الزيارات.

وأضاف ظريف: "طهران لن تسعى وراء التوترات مع الریاض، وإنما السعودیون هم الذین یفتعلون التوترات داخل المنطقة.

وعلق على سؤال آخر بشأن الحظر الأمریكي ضد إیران، قائلا: "إنه من خلال التجارب الدبلوماسیة على صعید العلاقات الدولیة طیلة العقود الأربعة الماضیة، یشاهد لأول مرة بأن یتم معاقبة بلد ما على خلفیة التزامه بالقوانین الدولیة وقرارات مجلس الأمن ولیس نقضها".

وتصاعدت التوترات بين طهران والإدارة الأمريكية منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في مايو/ أيار 2018، وإعادته فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.