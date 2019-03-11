العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة في إثيوبيا

ذكر التلفزيون الإثيوبي اليوم الاثنين أن السلطات عثروت على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد في موقع الحادث.

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن التلفزوين الإثيوبي اليوم الإثنين أن المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد في موقع الحادث.

© REUTERS / Baz Ratner الولايات المتحدة تؤكد مصرع 8 من مواطنيها بحادثة الطائرة الإثيوبية

وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها أمس الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح أمس الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737- 800". وذكرت في بيان صادر صباح أمس الأحد: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) جنوب شرق أديس أباب".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن آخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين".