أنقرة ترد على تهديدات واشنطن حال شراء منظومة "إس 400"

استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة في حال شرائها منظومة "إس 400" الروسية، مشيرا إلى حاجة تركيا لمنظومة دفاعية.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov وزير الدفاع التركي يعلن موعد نشر منصات "إس 400"

وقال تشليك، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تهديد أمريكا بفرض عقوبات على تركيا في حال شرائها منظومة "إس 400" لا معنى لها وغير منطقية"، موضحا: "تكلفة منظومة باتريوت عالية جدا"، وذلك وفقا لوكالة " الأناضول " التركية.

وأضاف: "هناك لغط في المعلومات فيما يتعلق بمنظومة إس 400 الروسية‎، وتركيا باتت بحاجة لمنظومة دفاع جوي وخصوصا بعد الحرب السورية".

وأردف أن الذين يعارضون شراء تركيا منظومة إس 400 يتبعون سياسة "ازداوجية المعايير"، سيما أنهم لا يحركون ساكنا حيال امتلاك اليونان المنضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمنظومات دفاع جوي روسية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، السبت الماضي، إن "شراء بلاده منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا "لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمن الولايات المتحدة، أو حلف الناتو أو صفقة مقاتلات إف-35".

وشدد أردوغان أن "سبب شراء منظومة إس-400 واضح تمامًا، وكذلك الطريقة التي سنستخدمها بها"، وأضاف: "الأمر لا يتعلق بشرائنا المنظومة، بل بحرية تحركات تركيا في المنطقة، وعلى رأسها سوريا"، مؤكدا أن بلاده ستستكمل الصفقة مع موسكو "باتباع سبيل المنطق والمصالح المشتركة".

يشار أن البنتاغون قال، يوم الجمعة الماضي، إنه "في حال اشترت أنقرة منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل على مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت" الأمريكيتين.