شاهد... رئيس الوزراء التركي السابق يلعب لعبة "ببجي" في إسطنبول (فيديو)

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة "يني شفق" التركية على موقع "تويتر"، الفيديو، وعلق عليه قائلا: "شاهد بن علي يلدريم يلعب لعبة ببجي في إسطنبول".
وأضافت الصحيفة التركية، "أن بن علي يلدريم نشر على حسابه على اليوتيوب الفيديو، وقال معلقا: (الأجيال يلعبونها ولا يعلمونا إياها أنا جديد هنا في اللعبة)".
شاهد بن علي يلدريم يلعب لعبة بوبجي في إسطنبول— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) ١١ مارس ٢٠١٩
نشر بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية لبلدية إسطنبول على حسابه على اليوتيوب وهو يقوم بلعب لعبة بوبجي الشهيرة في إحدى معارض إسطنبول الدولية وقال معلقاً: الأجيال يلعبونها ولا يعلمونا إياها أنا جديد هنا في اللعبة. pic.twitter.com/dfry5N4Mhp
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