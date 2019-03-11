شاهد... رئيس الوزراء التركي السابق يلعب لعبة "ببجي" في إسطنبول (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيس البرلمان التركي المستقيل، بن علي يلدريم، وهو يلعب لعبة "ببجي" مع الشباب.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة "يني شفق" التركية على موقع "تويتر"، الفيديو، وعلق عليه قائلا: "شاهد بن علي يلدريم يلعب لعبة ببجي في إسطنبول".

وأضافت الصحيفة التركية، "أن بن علي يلدريم نشر على حسابه على اليوتيوب الفيديو، وقال معلقا: (الأجيال يلعبونها ولا يعلمونا إياها أنا جديد هنا في اللعبة)".

شاهد بن علي يلدريم يلعب لعبة بوبجي في إسطنبول



نشر بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية لبلدية إسطنبول على حسابه على اليوتيوب وهو يقوم بلعب لعبة بوبجي الشهيرة في إحدى معارض إسطنبول الدولية وقال معلقاً: الأجيال يلعبونها ولا يعلمونا إياها أنا جديد هنا في اللعبة. pic.twitter.com/dfry5N4Mhp — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) ١١ مارس ٢٠١٩





وأعلن بن علي يلدريم، تنحيه عن رئاسة البرلمان التركي ، منتصف فبراير/ شباط الماضي، عقب ترشيحه من قبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة.

وتولى يلدريم سابقا منصب رئيس الوزراء في 2016 — 2018، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء في تركيا والانتقال للنظام الرئاسي، العام الماضي.





وتستعد تركيا لإجراء انتخابات بلدية في 31 مارس/ آذار 2019. وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنه سيخوضها بالتحالف مع حزب الحركة القومية ضمن تحالف الجمهور الذي خاض به الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية الماضية في 24 يونيو/ حزيران 2018.