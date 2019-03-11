فنادق كبرى في فنزويلا تلغي حجوزات عملائها بسبب انقطاع الماء والكهرباء

كاراكاس — سبوتنيك. ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فقد شهد مناقشة في أحد هذه الفنادق، في بلدية شاكاو شرقي العاصمة الفنزويلية، بين موظف الاستقبال ومجموعة من الأجانب الذين حاولوا السكن في الغرف التي تم حجزها مسبقا، إلا أنه تم إبلاغهم بإلغاء الحجز.
بدوره، قال أحد موظفي الفندق لوكالة "سبوتنيك"، أن مثل هذه الحالات بدأت في فنادق عديدة كبيرة بالمدينة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، "ولهذا علاقة بانقطاع الكهرباء منذ السابع من آذار/ مارس، وتدهور الوضع الأمني في المدينة".
وأضاف الموظف "نحن نحاول أبلاغ عملائنا بإلغاء حجوزاتهم في الموعد المحدد، ولكن بسبب الوضع الكهربائي الذي يترتب عليه سوء الاتصال، لم تصل المعلومات إلى كل عملائنا".
ويذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
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