فرنسا تعلق على قرارات بوتفليقة

أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن فرنسا ترحب بقرار بوتفليقة عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة واتخاذ إجراءات لإصلاحات سياسية.

باريس — سبوتنيك. قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان "أحيي تصريح الرئيس بوتفليقة الذي أعلن فيه عزوفه عن الترشح لولاية خامسة واتخاذ إجراءات من أجل إصلاح النظام السياسي الجزائري".

© AP Photo / Francois Mori بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة

وتابع "بعد المظاهرات الكبيرة التي جرت في كل الجزائر بشكل سلمي وراقي فرنسا تأمل وبأقرب وقت أن يتم خلق دينامية جديدة في الجزائر تسمح للشعب بتحقيق تطلعاته العميقة".

وأخيرا أكد لودريان على تمسك فرنسا بعلاقة الصداقة مع الجزائر وتمنى كل السلام والاستقرار والازدهار للشعب الجزائري.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن في رسالة مساء اليوم الاثنين إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وإجراء تعديلات على التشكيلة الحكومية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها الجزائر الأسابيع الماضية ضد ترشحه.

كما تقدم رئيس الوزراء أحمد أويحيي باستقالته، وعين بوتفليقة وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له.