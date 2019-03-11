نتنياهو: يجب أن يبقى الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الجولان كان دائما جزءا من إسرائيل، ويجب أن يبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد.

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع السيناتور ليندزي غراهام والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بجولة ميدانية في هضبة الجولان.

وبحسب صفحة بينيامين نتنياهو على "تويتر"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء جولته في هضبة الجولان "الجولان كان دائما جزءا من إسرائيل، منذ أول أيام تاريخنا وهو جزء من إسرائيل منذ 1967. يجب على الجولان أن يبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد ومن المهم أن المجتمع الدولي سيعترف بذلك، وخاصة أمريكا".

رئيس الوزراء نتنياهو تجول اليوم في الجولان برفقة السيناتور غرهام والسفير الأمريكي وقال: الجولان كان دائما جزءا من إسرائيل, منذ أول أيام تاريخنا وهو جزء من إسرائيل منذ 1967. يجب على الجولان أن يبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد ومن المهم أن المجتمع الدولي سيعترف بذلك, وخاصة أمريكا. pic.twitter.com/hiBYGKhOCh — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2019

وكان نتنياهو، قال مساء أمس الأحد، إن بلاده تبذل جهودها لدفع الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وكتب نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الأحد، جاء فيها أنه سيستضيف الاثنين، السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الصديق المقرب لإسرائيل، ويرافقه لمرتفعات الجولان.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الإسرائيلية ـ صباح الأحد من كل أسبوع ـ أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، بدعوى أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط.

وزاد على ذلك:

الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي.