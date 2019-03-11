روحاني يوقع اتفاقات تجارية في العراق

قال مسؤولون عراقيون إن العراق وإيران وقعا عدة اتفاقات تجارية أولية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارته الأولى إلى بغداد.

ومن بين الاتفاقات خطة لبناء خط للسكك الحديدية يربط البلدين. وتهدف الاتفاقات التي جرى توقيعها بعد قليل من بدء زيارة روحاني إلى التأكيد على أن طهران لا تزال تلعب دورا مهيمنا في العراق رغم الجهود الأمريكية الرامية لعزل الجمهورية الإسلامية، بحسب "رويترز".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID في ظل العقوبات الأميركية على إيران... غدا روحاني في بغداد

وخاضت إيران والعراق حربا مدمرة في الفترة من عام 1980 إلى 1988.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان إن روحاني وعبد المهدي وقعا عدة مذكرات تفاهم، شملت اتفاقات بشأن النفط والتجارة والصحة وخط للسكك الحديدية يربط مدينة البصرة العراقية الجنوبية بمدينة الشلامجة الحدودية الإيرانية.

وقال مكتب عبد المهدي إنهما اتفقا أيضا على إجراءات لتسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين على تأشيرات السفر.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أنه تم الاتفاق على عدم فرض رسوم على تأشيرات السفر.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني قوله قبل مغادرته لبلاده إن إيران عاقدة العزم على تعزيز علاقتها مع العراق.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله قبل التوجه إلى بغداد إن تلك العلاقات "لا يمكن مقارنتها بعلاقات العراق مع دولة محتلة مثل أمريكا المكروهة في المنطقة".

وأضاف "لا يمكن نسيان القنابل التي أسقطها الأمريكيون على العراق وسوريا ودول أخرى في المنطقة".

ومن المقرر أن يزور روحاني مدينتي كربلاء والنجف، يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي، وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الرئيس الإيراني سيلتقي مع المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني.

وكان رئيس المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الإيرانية، برويز إسماعيلي، قال إن "الرئيس روحاني يصل صباح الاثنين، إلى بغداد وسوف يعقد محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن التعاون الإقليمي بين إيران والعراق".

والعراق هو البلد الوحيد الذي تعتمد إيران عليه ليكون منفذها إلى العالم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي قبل أن يفرض عقوبات مشددة على إيران في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.