"لوك أويل": العقوبات الأمريكية تضرنا ولكن يمكن التغلب عليها

أعلن رئيس شركة النفط الروسية "لوك أويل"، وحيد الأكبروف، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات تؤثر على الشركة بشكل سلبي، لكن يمكن التغلب عليها.

موسكو — سبوتنيك. وقال الأكبروف، على هامش مؤتمر الطاقة في هيوستن: "العقوبات لها تأثير سلبي، ولكن في الوقت نفسه يمكن التغلب عليها".

© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستكون ضربة أخرى للعلاقات الثنائية

وأضاف: "العقوبات اليوم تضرنا، لكننا نأمل أن تستقر هذه الفترة السلبية بطريقة أو بأخرى وأن يبدأ تخفيفها (العقوبات) لأنه بالحقيقة يتم استبدال التكنولوجيا والمعدات".

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيون والجمهوريون، في 13 شباط/ فبراير، مشروع قانون، سيؤدي (في حال الموافقة عليه) إلى فرض عقوبات جديدة ضد قطاع البنوك والطاقة في روسيا، وكذلك ضد ديون الحكومة الروسية. وفرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي.

ويقترح المشروع فرض عقوبات بسبب "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، "التأثير الضار في سوريا" و"العدوان على أوكرانيا". ونفت موسكو مرارا هذه الادعاءات.