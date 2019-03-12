ترامب يرد على منتقديه بشأن "تيم آبل"

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتقديه بشأن "تيم آبل"، وهي التسمية التي أطلقها على رئيس شركة آبل، تيم كوك.

وقال الرئيس الأمريكي إنه تكلم بسرعة عن تيم آبل "الشركة" مع استخدام تيم/آبل لأنها طريقة سهلة لاختصار الوقت والكلام.

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2019

وأضاف ترامب على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن الأمر تحول سريعا إلى قصة سلبية جديدة عن ترامب عن طريق مصادر الأخبار المزيفة.

واجتمع ترامب بعدد من مديري الشركات الكبرى، في البيت الأبيض ووجه الشكر إلى رئيس آبل على الاستثمارات العملاقة وفرص العمل التي تتيحها.