"غوغل" يحتفل بـالذكرى الـ 30 للشبكة العنكبوتية العالمية

وغيّر "غوغل" شعاره الرسمي إلى هيئة شاشة كمبيوتر تدور بداخلها الكرة الأرضية، تعبيرا عما قامت به الشبكة العنكبوتية العالمية بربط العالم كله بعضه ببعض، وتحويله إلى "قرية صغيرة".

​والشبكة العنكبوتية العالمية، تعني بالإنجليزية "The World Wide Web"، ويرمز لها اختصارًا بأحرف (WWW)، وتضم الشبكة العنكبوتية العالمية كل ما يوجد على شبكة الإنترنت من محتويات مختلفة كصفحات الإنترنت، والفيديوهات، والصور، ويتم الدخول إلى هذه الشبكة من خلال بروتوكول اتصال يعرف بـ (HTTP).

ويعود اختراع الشبكة العنكبوتية العالمية إلى العالم الإنجليزى تيم بيرنرز لي، فى عام 1989، حيث كتب أول متصفح ويب في عام 1990 أثناء عمله في CERN (واحد من أكبر مختبرات الفيزياء في العالم) بالقرب من جنيف في سويسرا.

وفي عام 1991 تم إصدار الويب خارج CERN، بداية في يناير/ كانون الثاني، حيث كان مخصصا للمؤسسات البحثية، ثم أصبح في أغسطس/ آب متاحا للجمهور العادي، وانتشر انتشارا واسعا، ليكون أحد أهم أسس تطوير عصر المعلومات.