صحيفة تركية تنشر صورة البغدادي وتتهم واشنطن بتوزيع جوازات سفر مزيفة لـ"داعش"

وأفادت الصحيفة التركية "يني شفق" أن الولايات المتحدة تنفذ خططا سرية جديدة لنقل الإرهابيين من المنطقة عبر العراق بأسماء ووثائق وجوازات سفر مزيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن المخابرات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية يزورون تلك المعسكرات السرية. ويتم فيها إعداد وتوزيع البطاقات الشخصية وجوازات السفر من أجل توفير خروج الإرهابيين عبر العراق.
وأكدت "يني شفق" أن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي يعمل تحت إشراف الولايات المتحدة. ونشرت صورته داخل سيارة أمريكية مدرعة. كما أكد مسلحو "داعش" الفارين من هجمات "الباغوز" هذه الصور.
إلا أن الصحيفة لم تحصل على معلومات حول مكان ووقت التقاط هذه الصورة.
CIA’den DEAŞ’a sahte pasaport https://t.co/gyQG0bJzuD— kıyamamcancazım (@kyamamcancazm) March 11, 2019
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