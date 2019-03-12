بعد 30 عاما على انطلاقها... مخترع "الويب" يعيد النظر في أفكاره

كشف العالم البريطاني السير تيم بيرنرز لي، مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية، عن مشاكل كثيرة يعاني منها المستخدمون رغم الفائدة الكبيرة التي تسبب فيها اختراعه.

© REUTERS / Hannah McKay "غوغل" يحتفل بـالذكرى الـ 30 للشبكة العنكبوتية العالمية

وفي خطاب جديد نشره تيم، على الموقع الرسمي لشركة " web foundation "، قال تيم إن شبكة الإنترنت تواجه الآن الكثير من المشاكل "يعاني المستخدمون من المضايقات عبر الإنترنت والاختراقات التي ترعاها الدول، والانتشار الفيروسي للأخبار المزيفة، وغيرها من السلوكيات الإجرامية".

وتابع تيم، في الذكرى الـ30 على اختراعه الذي غير شكل العالم، وحوله لـ"قرية قصيرة": "صحيح الشبكة خلقت فرصة للكثيرين، وأعطت الفئات المهمشة صوتا، وجعلت حياتنا اليومية أكثر سهولة، لكنها أيضا سهلت ارتكاب جمي أنواع الجرائم".

وأوضح بأن

الشبكة خلقت فرصة للمحتالين وأعطت صوتا لمن ينشرون الكراهية، وأصبحت موطنا للانتهاكات السياسية وخطاب الكراهية.

وأشار تيم في خطابه إلى أن اختراع الشبكة العنكبويتة العالمية غير رؤية العالم حول نظام إدارة المعلومات، "لأن نصف سكان العالم دخلوا الإنترنت خلال ثلاثة عقود فقط".

© AP Photo / Kamil Zihnioglu وزير المالية الفرنسي: الضرائب على شركات الإنترنت قد تدر 500 مليون يورو سنويا

ولفت إلى أنه "يتفهم المخاوف من أن شبكة الإنترنت لم تعد قوة من أجل الخير ، وأن الكفاح من أجل الويب هو أحد أهم قضايا عصرنا".

ويأمل بيم في تحسين قدرة البشر والأنظمة، وقال " بالنظر إلى مدى تغير الويب خلال الثلاثين عاما الماضية، سوف يكون الافتراض القائم على أن شبكة الويب كما نعرفها لا يمكن تغييرها للأفضل خلال الثلاثين عاما القادمة محض خيال".

وقال:

"إذا تخلينا الآن عن بناء شبكة أفضل فإن ذلك لا يعني أن شبكة الويب خذلتنا، بل نحن من خذلنا شبكة الويب".

وطالب تيم الحكومات بـ"ترجمة القوانين واللوائح الخاصة بالعصر الرقمي.. يجب عليهم ضمان بقاء الأسواق قادرة على المنافسة والابتكار والانفتاح".

وأضاف في خطابه: "يتعين على الشركات فعل المزيد لضمان أن السعي لتحقيق الأرباح خلال فترة قصيرة لا يتم على حساب حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحقائق العلمية أو السلامة العامة".