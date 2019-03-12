أستراليا تعلق استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس"

علقت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، اليوم الثلاثاء، استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" من وإلى أستراليا، وذلك في أعقاب الحوادث التي طالت أحدث طراز لشركة صناعة الطائرات الأمريكية في إندونيسيا وإثيوبيا.

وقال شين كارمودي، الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، في بيان: "هذا تعليق مؤقت بينما ننتظر المزيد من المعلومات لمراجعة مخاطر سلامة عمليات بوينغ 737 ماكس من وإلى أستراليا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / Amr Dalsh شركة الطيران الإثيوبية توقف استخدام طائرات محددة من "بوينغ" بعد كارثة أمس

خلال اليومين الماضيين، أسست سنغافورة وإندونيسيا والصين أسطولها من طراز "بوينغ 737 ماكس". وتؤثر الخطوة الأسترالية فقط على الخطوط الجوية السنغافورية "سيلك إير" وخطوط فيجي الجوية، حيث لا تستخدم شركات الطيران الأسترالية هذا الطراز حاليا.

وكانت طائرة من نفس الطراز، شغلها الخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت وهي متجهة إلى نيروبي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار في أديس أبابا، أول من أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

في أكتوبر/ تشرين الأول، تحطمت طائرة من نفس الطراز أيضا، تشغلها شركة "ليون إير"، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في رحلة داخلية وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.