إيران تعلن عن تطورات جديدة بأكبر حقل غاز في العالم

وقالت وزراة النفط الإيرانية، في تغريدة لها موقع "تويتر": "من المحتمل أن تطلق إيران 4 مراحل جديدة من حقل الغاز العملاق في جنوب بارس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا".
Iran is to launch 4 new phases of the supergiant South Pars gas field with 110 mcm/d of production capacity. pic.twitter.com/v8NlDKzkAu— IranOilMinistry (@VezaratNaft) ١٢ مارس ٢٠١٩
وأوضح كرباسيان أن فائدة هذه السندات 19 بالمئة وبأجل 3 سنوات، وتدفع فوائدها بواقع دفعة واحدة كل 6 أشهر.
وأكد كرباسيان أن شركة النفط الوطنية ستطرح عدة أوات تمويلية في السنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2019)، لرسملة مشاريع النفط والغاز.
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