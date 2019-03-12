عقب خلاف بسبب العرب... "المرأة الخارقة" لنتنياهو: أحبوا جيرانكم

نشب خلاف بين نجمة فيلم "المرأة الخارقة" غال غادوت، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بشأن أوضاع الأقلية العربية في إسرائيل.

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، وجهت قالت الممثلة الإسرائيلية الشهيرة، رسالة لنتنياهو جاء فيها "حب جارك كما تحب نفسك".

© AFP 2018 / Jalaa Marey نتنياهو: يجب أن يبقى الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد

وأثار نتنياهو موجة من الغضب، بعد أن قال "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها"، في إشارة إلى العرب الذين يمثلون حوالي 20 في المئة من سكان البلاد، مستشهدا بقانون "الدولة القومية" الذي أثار جدلا بعد إقراره العام الماضي.

وأثار هذا التشريع غضب الأعضاء الفلسطينيين في الكنيسيت، وهو القانون الذي يمنح اليهود حقا فريدا في تقرير مصيرهم ويجعل اللغة العبرية اللغة الرسمية للبلاد قبل العربية.

وبدأ الخلاف عندما اعترضت الممثلة والمذيعة الإسرائيلية روتيم سيلا على تصريحات لوزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف حول دور الأحزاب العربية في الانتخابات المقرر لها أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت سيلا عبر حسابها على موقع إنستغرام: "ما هي المشكلة مع العرب؟ متى بحق الجحيم يخبر أحد أعضاء الحكومة الناس بأن إسرائيل دولة لكل المواطنين وأن الناس جميعا خلقوا سواسية، وأنه حتى العرب والدروز والمثليين والمتحولين جنسيا، ويا للصدمة، اليساريين أيضا جميعهم من بني الإنسان".

ورد نتنياهو على انتقادات سيلا عبر حسابه على إنستغرام بالإشارة إلى قانون "الدولة القومية"، قائلا: "عزيزتي روتيم، إن إسرائيل ليست دولة لكل المواطنين. ووفقا لقانون الجنسية الأساسية الذي مررناه، إسرائيل دولة اليهود فقط".

وأضاف: "ليست هناك مشكلة مع المواطنين العرب الإسرائيليين. فلهم نفس الحقوق مثلنا جميعا. كما استثمرت حكومة الليكود في القطاع العربي أكثر من أي حكومة أخرى".

رد نتنياهو، دفع غال غادوت للدفاع عن سيلا، قائلة: "هذا أمر لا علاقة له باليمين أو اليسار، ولا بيهودي وعربي، ولا بعلماني وديني".

وأتمت: "هذا أمر يتعلق بالحوار، حوار السلام والمساواة وتسامحنا مع الآخرين".