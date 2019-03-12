إيران تتحدى "آبل" بهذه الطريقة

وأدى ذلك إلى إعلان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تخلي 70 ألف مستخدم لهواتف آيفون بعد قيود آبل، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
شركة #أبل تخسر 70 الف مستخدم "آيفون" يوميا في #ايران https://t.co/tQTPLCv7dO pic.twitter.com/Nouva1Z1Vn— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) March 12, 2019
وقال محمد جواد آذري إن الإيرانيين "يحبذون استخدام هواتف آيفون، ولكن بعد القيود الجديدة على التطبيقات الإيرانية، تم التخلي عن هذه الهواتف".
وأكد الوزير جهرمي على انخفاض استخدام هواتف آبل في شبكة الشركات المشغلة للهواتف في إيران.
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