إيران تتحدى "آبل" بهذه الطريقة

فرضت شركة آبل قيودا على تشغيل تطبيقاتها في أجهزة آيفون بإيران.

وأدى ذلك إلى إعلان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تخلي 70 ألف مستخدم لهواتف آيفون بعد قيود آبل، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال محمد جواد آذري إن الإيرانيين "يحبذون استخدام هواتف آيفون، ولكن بعد القيود الجديدة على التطبيقات الإيرانية، تم التخلي عن هذه الهواتف".

وأكد الوزير جهرمي على انخفاض استخدام هواتف آبل في شبكة الشركات المشغلة للهواتف في إيران.