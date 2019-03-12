أدوية روسية لعلاج أمراض نادرة قريبا في دولة عربية

وافقت وزارة الصحة اللبنانية على استخدام الأدوية التي تطلقها شركة جينيريوم الروسية المتخصصة لعلاج الأمراض النادرة.

وخضع عامل التخثر المؤتلف السابع والثامن لعلاج أشكال مختلفة من الهيموفيليا لدورة كاملة من التسجيل لدى السلطات التنظيمية في لبنان.

وتم إجراء تقييم جودة العقاقير بمساعدة مختبرات أوروبية مستقلة، الذين أكدوا على فعالية الأدوية الروسية.

وكان توسيع صادرات المنتجات الصيدلانية من روسيا هو نتيجة للسياسة التي اتبعتها الدولة لتنمية التجارة الخارجية.

وتم تقديم البيانات المتعلقة بالاستخدام السريري لأدوية تجلط الدم من قبل شركة "جينيريوم" في العديد من المؤتمرات الدولية.

وقال المدير العام لشركة "جينيريوم" البروفيسور دميتري كودلاي:

"ينمو تصدير منتجاتنا باستمرار، ونرى في هذا الاتجاه منصة موثوقة للتطوير المستقبلي للشركة. عند التخطيط لدخول أسواق جديدة، نحن لا نركز فقط على حجم وإمكانات النمو في تلك الأسواق، ولكن أيضًا على الإطار التنظيمي المعمول به، ونوجه جهودها إلى تلك البلدان حيث يمكننا الحصول علىأفضل النتائج في وقت قصير".

ووفقا له، سوف تمثل شحنات التصدير إلى لبنان بداية توسع الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.