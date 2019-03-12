خسائر "بوينغ" تزداد بعد وقف شركات الطيران استخدام طرازها "737 ماكس"

تزداد خسائر شركة بوينغ منذ سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز 737 ماكس 8، والتي توفي كل ركابها وطاقمها.

ونزلت أسعار بوينغ 10 % في التعاملات المبكرة صباح أمس الاثنين، وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إنه إذا استمرت حركة أسهم الشركة الأكبر في تصنيع الطائرات عالميا في الانخفاض فسيكون أكبر هبوط لأسهمها خلال عقدين.

© Sputnik . Alexander Kryazhev كارثة "بوينغ" ضربة لاقتصاد أمريكا

وكان سهم بوينغ قد وصل إلى 446 دولارا الأسبوع الماضي، وفقد السهم حين تحطمت طائرة "ليون إير" في إندونيسيا 12 % من قيمته في الأسابيع التالية على التحطم.

لقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737- 800".

وذكرت في بيان صادر صباح يوم الأحد: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".