أمريكا مستعدة لتخصيص 500 مليون دولار من أجل "انتقال ديمقراطي" في فنزويلا

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكية، جون ساليفان، أن مشروع ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2020 ينص على تخصيص ما يصل إلى 500 مليون دولار من أجل عملية "الانتقال الديمقراطي" في فنزويلا.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي: "تتضمن طلب السنة المالية للعام 2020 تخصيص أموال لدعم الديمقراطية في فنزويلا، وتوفر المزيد من الأموال لدعم الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك مبلغ 500 مليون دولار مسموح به لعمليات التحويل".

اقرأ أيضا: واشنطن تسحب جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

كما أعلنت الولايات المتحدة، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه" بحظر أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية بمبلغ 7 مليارات دولار وحظرت التعامل معها.