إسرائيل تنضم لعملية الإنقاذ في موقع كارثة "بوينغ" الإثيوبية

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أوضح القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا، أوفير داتش، أن فريق من رجال الإنقاذ المتطوعين التابعين لمنظمة ZAKA يأمل في بدء عمله في موقع الكارثة للمساعدة في التعرف على جثث الضحايا.
وتحطمت طائرة من طراز "بوينغ-737 ماكس 8" يوم الأحد الماضي عقب دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا العاصمة الكينية نيروبي، وضمت قائمة الضحايا مواطنو أكثر من 30 دولة، من بينهم 21 موظفا أمميا.
الحادث الذي يعد ثاني كارثة جوية لهذا النوع من الطائرات خلال أقل من أربعة أشهر، دفع بعض الدول وشركات الطيران إلى تعليق استخدام نحو 40% من أسطول "بوينغ-737 ماكس".
يذكر أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.
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