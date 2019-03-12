البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الدعوة لوقف "التيار الشمالي-2" ويعيد النظر في العقوبات ضد روسيا

وجاء في التقرير المعتمد من قبل البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 12 آذار/مارس، حول "العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا" أن "البرلمان الأوروبي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي لروسيا وأن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على مكانته كشريك اقتصادي رئيسي في المستقبل المنظور. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" يعزز اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الغاز الروسي ويهدد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي ولا يمتثل لأحكام سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي ومصالحه الاستراتيجية، وبالتالي يجب إيقافه".

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كما نص التقرير على إمكانية توسيع العقوبات الشخصية والحد من وصول روسيا إلى التمويل والتكنولوجيا وعدم اعتبار موسكو شريكا استراتيجيا، لأن المبادئ الواردة في اتفاقية الشراكة والتعاون لم يعد يلتزم بها.

وشمل التقرير دعوة إلى المفوضية الاوروبية والجهات الدبلوماسية الأوروبية لوضع مقترحات بشأن "قانون ماغنيتسكي"، الذي سيتيح الفرصة لفرض حظر تأشيرات الدخول وعقوبات محدودة، على سبيل المثال، حظر الملكية ومصالح الملكية ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي ضد شخصيات محددة.