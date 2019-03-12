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15:04 12 مارس/ آذار 2019
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    طائرة تابعة لخطوط الطيران الإثيوبية

    القائمة الكاملة لمن يمتلك طائرة "اللعنة" الإثيوبية... بينهم 4 دول عربية

    © REUTERS / Amr Dalsh
    العالم
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    سقوط الطائرة المكنوبة في إثيوبيا (39)
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    رصدت تقارير صحفية أمريكية الدول وشركات الطيران العالمية، التي تمتلك ما وصفته بطراز "اللعنة" لشركة "بوينغ"، والذي تسبب في سقوط الطائرة الإثيوبية.

     وكانت طائرة إثيوبية تحطمت، يوم الأحد، بينما كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

    الطائرة الإثيوبية المنكوبة
    © REUTERS / BAZ RATNER
    دخان ورعب في اللحظات الأخيرة لسقوط الطائرة الإثيوبية (صور وفيديو)
    وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا".

    ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 6 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

    وبحسب "رويترز"، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن كل من مسجل صوت مقصورة الطيار ومسجل بيانات الرحلة الرقمية قد تم استعادته. 

    ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا مفصلا عن واقعة سقوط الطائرة الإثيوبية، ورصدت فيه التقارير التي تتحدث عن أن السبب هو طراز الطائرة "بيونغ 737 ماكس"، والذي يمكن أن يعاني من عيوب تصنيع، وهو ما دفع الصحيفة لأن ذلك الطراز بات أشبه بـ "لعنة" تصيب الطائرات.

    ولفت تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن حادثة الطائرة تجدد الأسئلة بشأن سلامة ماكس 737، التي كشفت عنها شركة بوينغ في عام 2017 وبيعت كطراز راق متقدم من حيث استهلاك الوقود، وأيضا من الناحية التكنولوجية عن طراز 737 الشهير.

    وكانت شركة بوينغ قد وصفت —على موقعها على شبكة الإنترنت- هذا الطراز ماكس 737، بأنه أسرع طائرة مبيعا في تاريخ الشركة، وتستخدمها شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

    موقع سقوط الطائرة الإثيوبية
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
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    ويستخدم هذا الطراز في الغالب للرحلات القصيرة والمتوسطة، لكن عددا قليلا من شركات الطيران تطير به بين شمال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وله مدى أطول من الإصدارات السابقة من 737.

    ولكن علقت كثير من شركات الطيران حول العالم، استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس"، خاصة بعد الكشف عن تقرير هيئة السلامة الجوية الأمريكية، الذي حذر من استخدام ذلك الطراز، وضرورة إحداث تعديلات في تصنيعه بصورة عاجلة.

    وهناك حاليا 300 طائرة من نفس الطراز تعمل، وتم طلب أكثر من 5 آلاف طائرة أخرى حول العالم منذ عام 2017، ويعد 737-MAX الطراز الأكثر مبيعا في العالم والأكثر قدرة على الطيران بشكل مستقل، وفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير سابق.

    ورغم أن التفاصيل المتاحة حاليا قليلة، إلا أنه حسب الخطوط الجوية الإثيوبية فقد طلب قائد الطائرة وله سجل ممتاز في القيادة، العودة لمواجهته صعوبات في القيادة.

    وأضافت الصحيفة أن سجل سلامة الطيران في أفريقيا لم يكن جيدا أبدا، وينتظر أن يجري فريق فنى من بوينغ تحقيقا في الحادث الذي راح ضحيته ركاب من 32 بلدا.

    وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن حادث الرحلة 302 التي كانت متوجهة إلى من أديس أبابا إلى نيروبي يطرح العديد من الأسئلة حول الشركة المصنعة.

    واختفت طائرة بوينغ 737 بعد 6 دقائق من إقلاعها، وكانت جديدة ومسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما أدى لإجراء مقارنة مع رحلة أخرى تحطمت قبل 4 أشهر وراح ضحية اختفائها 189 شخصا، حيث أظهرت بيانات الرحلة ارتفاعا ونزولا متقطعا للطائرة، ثم سقطت بعد 12 دقيقة من إقلاعها.

    وضمت قائمة الدول التي تمتلك طائرة "اللعنة"، 4 دول عربية، وهي الإمارات، والمغرب، وسلطنة عمان، وموريتانيا.

    وجاءت قائمة شركات الطيران العالمية التي تمتلك هذا الطراز، وموقف كل منها على النحو التالي:

    — ساوث وست آيرلاينز (أمريكا): 34 طائرة (قيد الاستخدام)

    — آير كندا (كندا): 24 طائرة (قيد الاستخدام)

    — أمريكان آيرلاينز (أمريكا): 24 طائرة (قيد الاستخدام)

    - تشاينا شاوثرن آيرلاينز (الصين): 22 طائرة (تعليق الاستخدام)
    - نيروجيان آير (النرويج): 18 طائرة (قيد الاستخدام)

    - آير تشاينا (الصين): 15 طائرة (تعليق الاستخدام)

    — تي يو آي فلاي (ألمانيا): 15 طائرة (قيد الاستخدام)

    — سبايس جيت (الهند): 13 طائرة (قيد الاستخدام)

    — وست جيت (كندا): 13 طائرة (قيد الاستخدام)

    - هاينان آيرلاينز (الصين): 11 طائرة (تعليق الاستخدام)

    - شنغهاي آيرلاينز (الصين): 11 طائرة (تعليق الاستخدام)

    — فلاي دبي (الإمارات): 11 طائرة (قيد الاستخدام)

    — تركيش آيرلاينز (تركيا): 11 طائرة (قيد الاستخدام)

    - تزايمين آيرلاينز (الصين): 10 طائرات (تعليق الاستخدام)

    - ليون آير (إندونيسا): 10 طائرات (تعليق الاستخدام)

    — سمارت وينجز (التشيك): 7 طائرات (قيد الاستخدام)

    - شاندونغ آيرلاينز (الصين): 7 طائرات (تعليق الاستخدام)

    - غول آيرلاينز (البرازيل): 7 طائرات (تعليق الاستخدام)

    - شينزين آيرلاينز (الصين): 6 طائرات (تعليق الاستخدام)

    - سيلك آير (سنغافورة): 6 طائرات (تعليق الاستخدام)

    - آيروميكسيكو (المكسيك): 6 طائرات (تعليق الاستخدام)

    - آيرولاينز أرجنتينا (الأرجنتين): 5 طائرات (تعليق الاستخدام)

    — إل أو تي (بولندا): 5 طائرات (غير معلن)

    — عمان آير (سلطنة عمان): 5 طائرات (تعليق الاستخدام)

    — جيت آيروايز (الهند): 5 طائرات (تعليق الاستخدام قبل الحادثة)

    - إثيوبيان آيرلاينز (إثيوبيا): 4 طائرات (تعليق الاستخدام)

    - تشاينا إيسترن آيرلاينز (الصين): 4 طائرات (تعليق الاستخدام)

    — صن ونغ آيرلاينز (كندا): 4 طائرات (قيد الاستخدام)

    — لوكي آير (الصين): 3 طائرات (تعليق الاستخدام)

    — آير إيطاليا (إيطاليا): 3 طائرات (قيد الاستخدام)

    — أيسلاندر (أيسلندا): 3 طائرات (قيد الاستخدام)

    - كايمان آيروايز (جزر الكايمان): 2 طائرة (تعليق الاستخدام)

    - إيستر جيت (كوريا الجنوبية): 2 طائرة (تعليق الاستخدام)

    — فيجي آيروايز (جزر فيجي): 2 طائرة (قيد الاستخدام)

    - فوزهو آيرلاينز آيرلاينز (جزر فيجي): 2 طائرة (تعليق الاستخدام)

    - كومنج إيرلاينز (الصين): 2 طائرة (تعليق الاستخدام)

    - أوكى آيروايز (التشيك): 2 طائرة (تعليق الاستخدام)

    — إس 7 آيرلاينز (روسيا): 2 طائرة (قيد الاستخدام)

    — إنتر آير (بولندا): 2 طائرة (قيد الاستخدام)

    - الطيران الملكي المغربي (المغرب): طائرة (تعليق الاستخدام)

    - 9 آير (الصين): طائرة (تعليق الاستخدام)

    - غراودو إندونيسيا (إندونيسيا): طائرة (تعليق الاستخدام)

    - كومآير (جنوب أفريقيا): طائرة (تعليق الاستخدام)

    — موريتانيا آيرلاينز (موريتانيا) طائرة (قيد الاستخدام)

    - إم آي أيه تي منغوليا آيرلاينز (منغوليا): طائرة (تعليق الاستخدام)

    — كوريندون آيرلاينز (تركيا): طائرة (غير معروف)

    — إس سي أيه تي (كازاخستان): طائرة (قيد الاستخدام).

    الموضوع:
    سقوط الطائرة المكنوبة في إثيوبيا (39)

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