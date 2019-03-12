واشنطن تعلق على زيارة روحاني الأولى إلى بغداد

علق ممثل أمريكا الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، على أول زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد.

وقال هوك قائلا "على العراقيين أن يتساءلوا عن دوافع زيارة رئيس إيران لبلادهم؟"، بحسب ما نشرته "السومرية نيوز".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office روحاني يوقع اتفاقات تجارية في العراق

وأضاف هوك، أن "الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته".

وتابع "إذا كان الأمر يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست الجواب، تريد إيران فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط يمكن استخدامه من قبل الحرس الثوري لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين، فإيران تريد تحويل العراق لمحافظة ايرانية".

وكان رئيس المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الإيرانية، برويز إسماعيلي، قال إن "الرئيس روحاني يصل صباح الاثنين، إلى بغداد وسوف يعقد محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن التعاون الإقليمي بين إيران والعراق".

والعراق هو البلد الوحيد الذي تعتمد إيران عليه ليكون منفذها إلى العالم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي قبل أن يفرض عقوبات مشددة على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.