فتاة تقطع يدها للحصول على مبلغ التأمين

© Fotolia / Lydie بالفيديو... شابة تقطع أصبعها لتصنع منه قلادة

ووفقا لشبكة أخبار" بي بي سي " البريطانية، وقع الحادث في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، وقام أقارب الفتاة بقطع اليد من الرسغ، ثم هرعوا إلى المستشفى للحصول على المساعدة الطبية، وقاموا بإقناع الأطباء بأن الحادثة وقعت عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 21 تقوم بتقطيع أغصان الأشجار.

وفقًا لوكالات إنفاذ القانون، ترك الأقارب الجزء المنشار من اليد في المنزل عمدا، آملين في الحصول على تعويض كبير لقاء العجز مدى الحياة. إلا أن الأطباء قاموا باحضار الكف المقطوع إلى المستشفى في الوقت المناسب، وأجروا عملا جراحيا تمكنوا من خلاله استعادة الذراع.

وبعد التحقيقات في الحادث، يواجه المشتبهون بهم عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن.

وفي عام 2017، قام رجل أعمال صيني بمحاولة إغراق سيارته للحصول على مبلغ التأمين. وقاد سيارته من طراز جاكوار إلى النهر، إلا أنه علق داخل مقصورة السيارة وتوفي غرقا.