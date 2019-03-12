فتاة تقطع يدها للحصول على مبلغ التأمين

وفقًا لوكالات إنفاذ القانون، ترك الأقارب الجزء المنشار من اليد في المنزل عمدا، آملين في الحصول على تعويض كبير لقاء العجز مدى الحياة. إلا أن الأطباء قاموا باحضار الكف المقطوع إلى المستشفى في الوقت المناسب، وأجروا عملا جراحيا تمكنوا من خلاله استعادة الذراع.
وبعد التحقيقات في الحادث، يواجه المشتبهون بهم عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن.
وفي عام 2017، قام رجل أعمال صيني بمحاولة إغراق سيارته للحصول على مبلغ التأمين. وقاد سيارته من طراز جاكوار إلى النهر، إلا أنه علق داخل مقصورة السيارة وتوفي غرقا.
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