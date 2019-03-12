ميدفيديف يهنئ البدوي بتعيينه رئيسا للحكومة الجزائرية

أعلن المكتب الصحفي للحكومة الروسية، أن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف هنأ وزير الداخلية الجزائري السابق نور الدين بدوي على تعيينه رئيسا للوزراء وأشار إلى العلاقات الودية بين البلدين.

وذكر في البرقية "يجمع روسيا والجزائر علاقات ودية وشراكة، التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني والإنساني آخذ في التوسع، يتم تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مختلف المجالات، وأنا على قناعة بأن المزيد من التعاون الثنائي يلبي مصالح البلدين".

© AP Photo / Francois Mori بوتفليقة يستقبل نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح

أصدر عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق مرسوما بتعيين نورالدين بدوي وزيرا أولا (رئيسا للحكومة)، خلفا لأحمد أويحيى.

وقدم رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، استقالته، اليوم الاثنين 11 مارس/ آذار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وأعلن بوتفليقة، أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

وأضاف بوتفليقة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في الجزائر، أنه وجه بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.