ميدفيديف يهنئ البدوي بتعيينه رئيسا للحكومة الجزائرية

وذكر في البرقية "يجمع روسيا والجزائر علاقات ودية وشراكة، التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني والإنساني آخذ في التوسع، يتم تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مختلف المجالات، وأنا على قناعة بأن المزيد من التعاون الثنائي يلبي مصالح البلدين".
وقدم رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، استقالته، اليوم الاثنين 11 مارس/ آذار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
وأعلن بوتفليقة، أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وأضاف بوتفليقة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في الجزائر، أنه وجه بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
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